مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد التي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي من الممكن تصنيفها ضمن المباريات الدراماتيكية لما شهدته من أحداث مثيرة.

وحسم فريق شيفيلد يونايتد شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون رد سجله جون فليك فى الدقيقة 19 من عمر المباراة.

ومع بداية الشوط الثانى عزز شيفيلد تقدمه بهدف آر عن طريق ليس موسيت فى الدقيقة 52.

وبعدها قلب مانشستر يونايتد الطاولة وتمكن من تسجيل 3 أهداف متتالية خلال 7 دقائق فقط جاءت عن طريق براندون ويليامز وماسون جرينوود وماركوس راشفورد فى الدقائق 72 و77 و79 على التوالى.

وكادت المباراة أن تنتهى بفوز مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90 التي تمكن فيها أصحاب الأرض من إدراك هدف التعادل عن طريق أوليفر مكبورنى.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده الى النقطة 17 فى المركز التاسع بينما جاء شيفيلد فى المركز السادس برصيد 18 نقطة.

المصدر: مواقع الكترونية