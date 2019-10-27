تغلب مان سيتي على آستون فيلا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي

سجل أهداف مانشستر سيتي رحيم سترلينج وكيفين دى بروين، جوندوجان فى الدقائق 46 و65 و70 من عمر المباراة التي شهدت طرد فرناندينيو لاعب الفريق السماوى فى الدقيقة 78 لحصوله على “إنذارين“.

هذا الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما توقف رصيد استون فيلا عند 11 نقطة فى المركز الـ 12.