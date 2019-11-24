تغلب يوفنتوس على مضيفه أتالانتا في واحدة من مباريات اليوم بالجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي بنتيجة 3/1، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد سجل مطلع الشوط الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيد نقاطه لـ 35 في صدارة جدول ترتيب السيري آ بفارق أربع نقاط عن الإنتر الثاني، لحين انتهاء مواجهة الإنتر أمام تورينو لحساب نفس الجولة.

وتقهقر فريق أتالانتا في جدول الترتيب للمركز السادس برصيد 22 نقطة، وقد يخسر هذا المركز إذا ما حقق نابولي نتيجة إيجابية في باقي مباريات الجولة، ففي جعبة فريق كارلو أنشيلوتي 19 نقطة.

وواجه يوفنتوس صعوبات كبيرة أمام أتالانتا حتى انتصاف الوقت الأصلي للقاء وتدخل المدير الفني للفريق “ماوريتسيو ساري” بإجراء تغييرات على مستوى خط الوسط والهجوم.

وكادت شباك يوفنتوس تتلقى الهدف الأول في الدقيقة 18 إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد سامي خضيرة بسبب لمس الكرة باليد، لكن بارو سددها أقوى من اللازم في منتصف المرمى لترتطم في العارضة ويفشل زملائه في متابعتها داخل المرمى.

وأضطر ساري لتغيير بيرنارديسكي في الدقيقة 26 لإشراك آرون رامسي في خط الوسط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط أداء باهت من فريق السيدة العجوز.

وفي الدقيقة 56 سجل جوسينس هدف تقدم أتالانتا برأسية ممتازة بعد تلقيه عرضية رائعة من بارو الذي أراد تعويض إهداره لركلة الجزاء بأي ثمن.

وسرعان ما تفاعل ساري مع أحداث المباراة فقام بسحب بينتاكور وسامي خضيرة في الدقيقتين 58 و70 للدفع بالثنائي “دوجلاس كوستا وإيمري تشان”، ليتمكن فريقه من تسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع الأرجنتيني “جونزالو هيجوايين”.

المصدر: مواقع الكترونية