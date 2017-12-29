مبارك الفاضل: خارطة طريق لتشجيع الاستثمار عقب إجازة الموازنة

الخرطوم (smc)

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الإستثمار مبارك الفاضل، عن خطة لمدة ثلاث سنوات للإرتفاع بالانتاج والصادرات.

وقال الفاضل في تصريح لـ(smc) إن الخطة ستدخل حيز التنفيذ خلال العام 2018م وستترجم الميزانية إلى واقع، موضحاً أنه سيكون هناك إضاءات على هذه الخطة عقب إجازة الموازنة لتوضيح خارطة الطريق للإستثمارات الوطنية وفتح الطريق من خلالها للإستثمارات الخارجية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية الميزانية العامة لعملية الإستثمار بالبلاد، وقال أنها المرآة العاكسة للوضع الإقتصادي في السودان، خاصة فيما يتعلق بتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم وتحقيق التوزان الاقتصادي، مشيراً إلى أن كل هذه المتطلبات تعتبر مشجع أساسي لعملية الإستثمار، مضيفاً بأن مناخ الإستثمار مرتبط بالميزانيات والسياسات الإقتصادية بالبلاد.