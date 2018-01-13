مبارك الفاضل: مستمرون في إعفاء رسوم الوارد على مدخلات الإنتاج

توقع وصول الصادرات الزراعية إلى ملياري دولار

الخرطوم (smc)

أكد مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار، استمرارهم في إعفاء رسوم الوارد على جميع مدخلات الإنتاج وتخفيف رسوم الوارد على قطع السيارات لـ10% بدلاً عن 40%.

وقال الفاضل لـ(smc) إن الحكومة وضعت عدداً من الإجراءات المشددة لضبط عملية الصادرات السودانية وزيادة إيراداتها، موضحاً أن عملية بسط السيطرة على الأسواق تحتاج لوقت بتعاون الجهات المختصة.

وتوقع نائب رئيس مجلس الوزراء ان تصل مجموعة الصادرات الزراعية لأكثر من (2) مليار دولار خلال هذا العام.