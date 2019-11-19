الخرطوم (smc)

دعا مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة جميع المكونات لإنجاح الفترة الإنتقالية، في وقت طالب فيه بإبرام إتفاق سلام عادل وشامل مع قوي الكفاح المُسلّح يقوم علي وحدة الوطن.

وقال الفاضل في تصريح لـ(smc) أن الحزب حريص علي نجاح المرحلة الإنتقالية رغم التحفظات التي تم الإعلان عنها سابقاً، مشيراً إلي أن الخطوة تأتي في إطار التعامل الإيجابي مع السُلطة من أجل الحفاظ علي مكاسب الثورة المجيدة.

ودعا الفاضل الوفد الحكومي المفاوض وقيادات قوي الكفاح المُسلّح، لتقديم تنازلات جادة من أجل تأمين عملية التحول الديمقراطي وتحقيق شعار”حرية،سلام وعدالة”.