متمردو دارفور ينهبون منازل بلدة العقيلة الساحلية بليبيا

  • 66

السدرة (smc)

تعرضت بلدة العقيلة الساحلية الواقعة أقصى جنوب خليج السدرة في ليبيا لموجة سرقة ونهب من قبل مليشيا الكرامة بقيادة المنشق خليفة حفتر ومتمردي الحركات ا لدارفورية.

وإشتكى مواطنون من سكان المنطقة  لـ ” المركز الاعلامي السدرة ” بان السرقات طالت ما تبقى من منازلهم و بعض المحلات على الطريق العامة .وأكدو صعوبة العيش في البلدة التي تحولت إلى ثكنات عشوائية لمقاتلي المليشيات المحلية والافريقية.

وكان مواطنون ببلدة النوفلية الساحلية شرقي مدينة سرت الليبية قد إشتكوا من تمركز لعناصر مسلحة من الحركات الدارفورية شمالي البلدة وقيام هذه العناصر بتوجيه الأسلحة نحو المارة على الطريق .

مقالات ذات صلة

توقعات بإرتفاع إنتاج الصمغ العربي إلى (200) ألف طن
لجنة الحوار الدارفوري تسلم تقريرها للولاة الخمسة خلال يومين
البشير يرهن استمرار التنمية بالمحافظة على الأمن