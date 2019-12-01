التقط علماء فلك في المناطق النائية من غرب استراليا صوراً لمركز المجرة التي نعيش فيها.

وتظهر الصور التي لم تُر من قبل والتقطها تليسكوب “مورشيسون وايدفيلد آري” الراديوي، الهيئة التي قد تبدو عليها مجرة درب التبانة لأعيننا، في حال قدرتها على رؤية الموجات الراديوية.

ويمثل هذا التليسكوب نتاج مشروع مشترك بين مجموعة منظمات دولية لتشغيل مجموعة لاسلكية منخفضة التردد لالتقاط الإشارات الكونية القادمة من الفضاء.

ويقول الخبراء إن دراسة مجرتنا تشبه محاولة الإحاطة بالصورة الكلية لغابة واسعة، أثناء الوقوف في منتصفها، ولكن الغبار والغاز يحلّان محل الأشجار في حجب الرؤية

شكل المجرة

وصنعت عالمة الفيزياء الفلكية، د.ناتاشا هيرلي-ووكر، هذه الصور باستخدام التقنيات والبرامج المتوفرة في مركز باوسي للحوسبة الفائقة في مدينة بيرث بأستراليا.

المصدر:arabic