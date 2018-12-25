مجلس الأحزاب يرتب لعقد لقاءات شعبية دعماً للإنتاج ورفضاً للتخريب

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الخرطوم (smc)

كشف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية عن ترتيبات لعقد عدد من اللقاءات الشعبية بالمركز والولايات بالتنسيق مع الإدارات الأهلية خلال اليومين القادمين، بغرض الدعوة إلى الإستمرار في الانتاج والإنتاجية والإبتعاد عن المواقف الداعمة للتخريب.

وقال عبود جابر سعيد رئيس المجلس في تصريح لـ(smc) إن اللقاءات تهدف لغرس الروح الطيبة بين المواطنين والإبتعاد عن العنف والتخريب والدفع بعملية الإنتاج والإنتاجية والإستفادة من مدخرات البلاد وذلك عبر مواقف ثابتة وداعمة لما تقوم به الحكومة من مجهودات لحل الأزمة الإقتصادية.

ولفت جابر إلي إن ما حدث من تخريب لا يتوافق مع أـخلاقيات و سلوكيات الشعب السوداني والذي يتمتع بروح طيبة.

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