الخرطوم (smc)

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن مناقشة مجلس الامن الدولى ملف قضية أبيي خلال جلسته المتوقع عقدها فى 24 أكتوبر الجارى .

وتوقعت المصادر فى تصريح لــ(smc) صدور قرار إيجابي بشأن المنطقة، مشيرة الى أن القرار سيكون الخط الفاصل لإتخاذ القرارات بين الجانبين، لافتا الى أن القرارت السابقة أسست لان يكون الحوار بين مكونات المجتمع الدولى والدولتين مما نتج عنه نتائج إيجابية حول المنطقة.

وكشفت المصادر عن حراك دولي جيد فى هذا الملف، متوقعة صدور قرار جديد يصب في مصلحة المنطقة التي تتمتع حالياً بالإستقرار بين مكوناتها .

وكان قرار مجلس الأمن السابق قد مدد وجود بعثة (اليونسفا) بالمنطقة لعدة شهور قبل أنتهاء مدتها المحددة.