مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات العسكرية في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم السبت بناء على طلب روسي، لبحث الضربات العسكرية الغربية ضد النظام السوري فجر اليوم.

وذكرت مراسلة الأناضول، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم”، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تلك الضربات.

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة الثلاثية ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.