مجلس الأمن يناقش تقرير أداء بعثة ” اليوناميد” بالأربعاء

الخرطوم (smc)

يناقش مجلس الأمن في العاشر من يناير الجاري التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة لأداء اليوناميد ، في وقت تستعد فيه الحكومة وبعثة اليوناميد لتنفيذ المرحلة الثانية من تخفيض البعثة .

وقال مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية في تصريح لـ(smc) أن مجلس الأمن سيناقش تقرير أداء اليوناميد في الفترة من منتصف أكتوبر وحتي ديسمبر من العام المنصرم ، بجانب مناقشة مجمل الوضع الأمني بدارفور ، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية من تخفيض بعثة اليوناميد تأتي في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2363) الصادر في يونيو 2017م .

وأبان المصدر أن المرحلة الثانية تتضمن سحب الوحدات العسكرية بسبعة مناطق مع بقاء المكون الشرطي لليوناميد ، موضحاً أن المناطق تشمل “كلمة، مستري، شعيرية، سرف عمرة، كورما، أم برو، السريف” .