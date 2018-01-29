مجلس الصحافة ينظر في تجاوزات النشر قبل إكمال إجراءات أحكام القضاء

الخرطوم (smc)

من المقرر أن تنظر هيئة المجلس القومي للصحافة في إجتماعها غداً الأربعاء برئاسة الأستاذ فضل الله محمد رئيس المجلس في شأن التجاوزات التي شابت النشر الصحفي حول أحكام القضاء قبل تمام إكمال إجراءاتها، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 26/1 من قانون الصحافة للعام 2009م.

وقال عبد العظيم عوض الأمين العام للمجلس أن لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات التابعة للمجلس كانت قد استدعت بعض رؤساء تحرير الصحف للمثول أمامها حول هذا الشأن وذلك في إجتماعها المقرر يوم الأحد القادم.

وكان المجلس القومي للصحافة قد تسلم أمس بياناً من السلطة القضائية استنكرت فيه بشدة تجاوزات النشر الصحفي الخاص بإجراءات التقاضي، مؤكدة على أن تناول الاحكام القضائية والتعليق عليها قبل اكتمال كافة مراحل التقاضي أمر محظور بموجب قانون الصحافة. وأكد البيان ثقة القضاء في تحمل الإعلام مسؤوليته تجاه القانون ومواثيق المهنة.