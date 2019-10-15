كسلا (smc)

وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لمحاصرة الأوبئة والحميات المنتشرة فى عدد من الولايات بالبلاد، من ضمنها كسلا.

وكشف أرباب محمد الفضل أمين عام حكومة ولاية كسلا لــ(smc) عن مجهودات حثيثة تبذلها الولاية لمجابهة حمى الضنك من خلال حملات الرش لمكافحة المرض فى محليات كسلا، ريفى كسلا، شمال الدلتا ونهر عطبرة لمنع انتشاره فى باقى المحليات.

وقال الفضل أن منظمات ووكالات الامم المتحدة العاملة بالولاية تشارك فى جهود المكافحة بجانب إدارة التأمين الصحى بالولاية والتي تكفلت بالنفقات لفرق المكافحة وإعاشة العاملين وتوفير الوقود للمتحركات.

وأكد أن حكومة الولاية وجهت كافة الإمكانيات لمحاصرة الوبائيات فى المحليات المتاثرة.