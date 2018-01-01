مجلس الولايات يدعو لتنفيذ الحلول العاجلة لوقف مضاربات العملات

الخرطوم (smc)

دعت اللجنة الإقتصادية بمجلس الولايات إلى تنفيذ الحلول العاجلة للحد من المضاربات والزيادات المضطردة في أسعار العملات إضافة إلى زيادة الإنتاج في محاصيل الحبوب الزيتية والصمغ العربي ومحاصيل الصادر ذات الميزات النسبية.

وقال د. بشير البطحاني رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس لـ(smc) إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ستساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، مشيراً إلى ضرورة الحد من الطلب على العملات الصعبة وتوفير التمويل وإلغاء الرسوم المفروضه على هذه المنتجات.

ولفت البطحاني إلى أن إيقاف استيراد (19) سلعة وتوجيه تحاويل ومدخرات المغتربين إلى داخل البلاد والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تصب في إطار إستقرار الاقتصاد السوداني وسعر الصرف.