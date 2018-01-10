مجموعة تضم (245) شركة فرنسية تشارك في معرض الخرطوم الدولي

خاص (smc)

تشارك مجموعة من الشركات الفرنسية في معرض الخرطوم الدولي الذي ينعقد في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2018م.

وذكر موقع “بزنس فرانس” أن مجموعة تطوير المبادلات الدولية لمنتجات وتقنيات الصناعات الغذائية (ADEPTA) ستكون المنظمة للجناح الفرنسي في المعرض وبدعم مقدم من وزارة الزراعة والأغذية في فرنسا، مما تتيح فرصة للتواصل بين المصدرين والمستوردين الفرنسيين والموزعين المحليين.

وأشار إلى أن مجموعة الشركات السودانية أبدت رغبتها في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، في إطار بحثها عن الابتكار والمعدات والخبراء والشركاء التقنيين.

وتضم مجموعة (ADEPTA)، (245) شركة في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية.

ونوه الموقع أن السودان يعد من أكبر البلدان الزراعية في أفريقيا، وقد شهد في السنوات الماضية موجة من الاستثمارات العربية وبالأخص في محاصيل العلف، ويرافق هذه الإستثمارات شراء نظم الري والآلات الزراعية وذلك لإستخدامها المكثف.