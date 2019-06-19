مجموعة ليبية متفلتة تتوغل إلى الولاية الشمالية وتنهب معدنين وسيارات تجارية

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خاص (smc)

قامت مجموعة ليبية قبلية متفلتة بالتوغل داخل الأراضي السودانية بغرض تهريب مجموعة من المهاجرين الأفارقة، وقامت المجموعة في طريق عودتها بنهب عدد من معدني الذهب السودانيين بجانب سيارات تجارية قادمة من منطقة المثلث.

وأبلغت مصادر محلية (smc) أن المجموعة المسلحة قامت بالدخول لحدود الولاية الشمالية على متن (12) عربة لاندكروزر بغرض تهريب مهاجرين أفارقة بصورة غير شرعية يقدر عددهم بحوالي (500) شخص إلى دولة ليبيا.

وذكر معدنون أن المجموعة المسلحة قامت بالتعرض لهم ونهبهم والإستيلاء على عدد من أجهزة التنقيب التي كانت بحوزتهم.

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