محادثات بالخرطوم لإعادة الإنتاج النفطي لدولة الجنوب

وصل وفد حكومة جنوب السودان، برئاسة وزير الطاقة، إزيكيل لول جاتكوث، إلى الخرطوم الأحد، لإجراء محادثات فنية عالية المستوى من الطرفين، تقضي بإعادة تشغيل حقول دولة الجنوب، وإعادة إنتاجه وتصديره عبر خطوط الأنابيب السودانية.

وكشف وزير النفط والغاز، م. أزهري عبدالقادر، عن أجندة المحادثات التي تعنى بإعادة الإنتاج النفطي من حقول الوحدة وسارجاث، وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حالياً في فلوج، والتباحث حول التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء الإنتاج مجدداً وجدولتها في خطة عمل سريعة.

وتوقع الوزير ذهاب الفرق الفنية في أقرب فرصة ممكنة بعد توثيق ما يتفق عليه ويحول ذلك إلى خطة عملية بمواقيت زمنية محددة.

من جهته، قال وزير الطاقة بدولة الجنوب، إزيكيل لول جاتكوث، إن المحادثات أتت لإنفاذ توجيهات رئاسة البلدين لاستئناف الإنتاج النفطي في أقرب وقت ممكن، لأن البترول يحقق منفعة للطرفين، معبراً عنهم بشعب واحد في بلدين.

وأكد أهمية التعاون لتحقيق المصالح في إنتاج النفط من حقول الجنوب وتصديره عبر ميناء بورتسودان، معلناً استتباب الأمن بمناطق البترول، مما يمكن من تهيئة بيئة العمل، موضحاً أنهم سيسجلون زيارة ميدانية لحقول هجليج، للوقوف على جاهزية المنشآت النفطية فيها.

وكالات