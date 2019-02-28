محكمة الطوارئ: السجن (6) سنوات والغرامة على متهم بتهريب عملات

الخرطوم

قضت محكمة طوارئ بحري ظهر اليوم الخميس حكما بالسجن لمدة ٦سنوات والغرامة (100) ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر، على متهم ضبط بحوزته على كميات كبيرة من العملات الأجنبية كانت في طريها للتهريب خارج البلاد .



وضبط في حيازة المتهم (م.م.ع) مبلغ (٣٠) ألف ريال سعودي و(9,650) روبية هندية مخفاة داخل ملابسه محاولاً تهريبها وقد كان في طريقه الى الهند، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

الجدير بالذكر أن القضية تم رفعها لمحكمة طوارئ بحري من نيابة طوارئ بحري.