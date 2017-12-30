مدعي جرائم دارفور: التحريات في هجوم الحركات على وادي هور قطعت شوطاً

الخرطوم (smc)

أكد مدعي جرائم دارفور مولانا الفاتح طيفور أن التحريات في بلاغات أحداث وادي هور وشعيرية التي شهدتها ولايات دارفور مايو الماضي قطعت شوطاً بعيداً.

وكانت منطقة وادي هور شهدت خلال شهر مايو الماضي هجوماً من الحركات المتمردة، وتمكنت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من حسم المعارك في وقت قياسي .

وكشف مولانا طيفور في تصريح لـ(smc) عن وجود عدد من القضايا والبلاغات أمام المحاكم، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم عرضها على الرأي العام خلال الفترة القادمة بعد الفصل فيها وعرضها على النائب العام.

وأكد مدعي جرائم دارفور أن ولايات دارفور الخمس تشهد إستقراراً أمنياً غير مسبوق، مبيناً أن حملة جمع السلاح التي بدأت في تنفيذها الحكومة ساعدت على هدوء الاحوال.