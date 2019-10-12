الخرطوم (smc)

أكدت مصادر مطلعة أن مسودة المرسوم الجمهوري القاضي بتشكيل مجلس الأمن والدفاع شمل (10) جهات وليس (8) كما أوردت بعض الوسائط الإعلامية.

وأبلغت المصادر (smc) إلى أن المرسوم سمّى مدير عام جهاز المخابرات العامة ضمن عضوية المجلس.

وكان المجلس السيادي الانتقالي قد أصدر يوم الخميس الماضي مرسوماً بالرقم (7) بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان، إلى جانب إصدار موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، موجهات التخطيط لبناء وتطوير احتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، وغيرها من المهام الواردة في مسودة القرار.