مذكرة تطالب “المجلس الانتقالي” بحل اتحاد الصحفيين

طالبت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، رئيس المجلس العسكري، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بإصدار قرار يقضي بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين واللجنة التسييرية الحالية وإبطال القرارات الصادرة عنها منذ تكليفها من قبل مسجل عام تنظيمات العمل واعتبارها لاغية.

ونظمت اللجنة التمهيدية نهار الأحد مسيرة انطلقت من ميدان أبوجنزير إلى القصر الجمهوري قبل أن يتم التوافق بينها والسلطات بإيفاد ممثلين للجنة لتسليم المذكرة لرئيس المجلس الانتقالي عبر مكتب الناطق الرسمي للمجلس، الفريق شمس الدين كباشي، ودعت المذكرة إلى ضرورة حصر وضبط العُهد والأصول وتجميد الأرصدة والحسابات الخاصة بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وتكليف المراجع العام بمراجعة القوائم المالية للاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

بجانب مشاورة القاعدة الصحفية في أي تكوين للجنة التسييرية المناط بها إدارة العمل للاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وفق سقف زمني يتم من خلاله ابتدار حوار ونقاش حر وديمقراطي وسط القاعدة الصحفية حول قانون النقابات العام وقانون وتشكيل الأجسام الصحفية، سواء أكان اتحاد الصحفيين، أو نقابة للصحفيين، أو أي شكل تتوافق عليه القاعدة الصحفية.

كما طالبت المذكرة بإقالة وإعفاء مسجل عام تنظيمات العمل من موقعه، نظراً لتحايله على جوهر القرارات الصادرة عن المجلس العسكري الانتقالي

وكالات