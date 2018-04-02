مرسوم جمهوري بتعيين مساعد محمد نائباً أول لمحافظ المركزي

أعفى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الأحد، بموجب مرسوم جمهوري، النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين قرشي، وعين في ذات المرسوم بالمنصب، مساعد محمد أحمد، خلفاً له.

واختير مساعد في 2016 نائباً لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، من قبل مجلس إدارة الاتحاد في دورته رقم 101.

وسبق له أن عمل في إدارة العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، وكان يشغل قبل المرسوم منصب رئيس اتحاد المصارف، والمدير العام لبنك التنمية الصناعية. كما عمل بعدد من البنوك المحلية، بينها بنك التضامن الإسلامي، والسوداني الفرنسي، وعمل أيضاً في الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، والخطوط الجوية السودانية.