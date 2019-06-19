مرشح رئاسي سابق يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة

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الخرطوم (smc)

دعا مرشح الرئاسة السابق رئيس تضامن الثوار الاحرار علم الهدي أحمد عثمان، المجلس العسكري الإنتقالي لإستعجال تكوين حكومة الكفاءات، مشيراً الي أن المجلس هو الجهة التي تم تفويضها من الشعب والمجتمع الدولي لتسيير دفة الحكم .
وقال علم الهدى في تصريح لـ(smc) انهم يدعمون المجلس العسكري لايجاد مخرجا للازمة الحالية وتكوين حكومة التوافق من مكونات كافة الحراك الثوري، مشيرا الى ضرورة الانخراط في التفاوض مع كافة القوي والمكونات السياسية والإبتعاد عن التفاوض الئنائي لتوحيد الصف الوطني مشددا علي المكونات السياسية التسامي وتجاوز المرارات.
وأكد على ضرورة تكوين حكومة التكنوقراط وإختيار شخصية ذات خبرات تجد اجماع وطني من قبل المواطنين لرئاسة مجلس الوزراء.

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