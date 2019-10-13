الخرطوم (smc)

دفعت اللجنة المركزية لقوي اعلان الحرية والتغيير بجملة من المقترحات والرسائل لانجاح التفاوض بين والحكومة والحركات المسلحة، في وقت أبدت فيه اللجنة تفاؤلاً بنجاح الجولة والوصول للتوافق والتراضي بين الطرفين.

وقال د. كمال بولاد عضو اللجنة والامين السياسي لحزب البعث في تصريح لـ(smc) انهم وجهوا رسائل لجميع الأطراف بضرورة ان يكون منبر جوبا الفيصل لعملية السلام، مشيراً الي ضرورة تقديم تنازلات حتي يتسني الوصول الي حلول مرضية، مبينا ان الخطوات السابقة التي اتخذها الطرفان وأبرزها إعلان جوبا كانت ايجابية وأحدثت إختراقاً واضحاً ودفعت بملف السلام الي آفاق اوسع .

ولفت بولاد الي أن ملف السلام هو الهدف الأهم في الفترة الإنتقالية، واصفاً تشكيل مفوضية السلام بأنه يصب في اطار تحقيق السلام المستدام .