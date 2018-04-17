مسألة مستعجلة للمالية حول تأخر زيادة رأس مال البنك الزراعي

الخرطوم (smc)

دفع عضو البرلمان، رئيس شعبة الري باللجنة الزراعية محمود عبدالجبار، بمسألة مستعجلة لوزير المالية للإستفسار حول تأخر زيادة رأس مال البنك الزراعي لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال محمود في تصريح لـ(smc) إن المجلس الوطني كان قد أصدر قراراً في العام2015 برفع رأس مال البنك الزراعي إلى خمسة مليار جنيه، موضحاً أن تقرير الأداء الزراعي للعام 2017م خلص إلى أن ضعف رأس مال البنك الزراعي أثر على العملية التمويلية، موضحاً أن وزارة الزراعة جاء في خطتها التأشيرية زراعة (43) مليون فدان مما يجعل حاجة البنك الزراعي السوداني ملحة وضرورية لهذا المال باعتباره الجهة الفنية المتخصصة.

وأشار عبد الجبار إلى أن المجلس أجاز في دورته الحالية توصية برفع رأس مال البنك الزراعي إلى 20 مليار جنيه.