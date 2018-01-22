مسؤولة أوربية تحث واشنطن على مواصلة دعم “الأونروا”

حثَّت مسؤولة سياسات الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الاثنين، الولايات المتحدة على الاستمرار بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمسؤولة الأوروبية أعقب اجتماعًا لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في النادي الأوروبي.

وقالت موغريني إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكّد لها معارضته أن تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كان عباس وصل أمس العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وعقد في وقت سابق اليوم مؤتمرا صحفيا مع موغريني.

وأشارت المسؤولة الأوروبية أن عباس مستعد لدعم عملية سلام تجري بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية والنرويج.

والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساساً لحل الدولتين.

وأكّدت موغريني على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة دعمها للأونروا، مشيرة إلى مشاركتها في اجتماعٍ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية يعقد الشهر المقبل (لم تحدد يوما) ويتناول التطورات في الشرق الأوسط.

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، 65 مليون دولار، وهي أكثر من نصف مساعداتها للوكالة، بدعوى رغبة واشنطن في إعادة النظر في هذه المساعدات.

وتقدم “أونروا” خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا. وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينهم حوالي 5.3 ملايين لاجئ مسجلون لدى الوكالة الأممية.

وحول تصريح أدلى به اليوم من الكنيست الإسرائيلي، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بشأن عزم الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية 2019، قالت موغريني إن الاتحاد الأوروبي مصرّ على موقفه من حل الدولتين وقضية القدس.

كان الاتحاد الأوربي أعلن رفضه الشهر الماضي لقرار ترامب حول القدس، محذرا من “مغبة تصعيد التوترات مع العالم العربي”.

الأناضول