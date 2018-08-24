مسؤول بالنيل الأزرق: سلام جنوب السودان سينعكس علي الولاية

بشر مسؤول بولاية النيل الأزرق بقرب السلام في الولاية بعد جهود المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ودفعه لفرقاء دولة جنوب السودان لتوقيع اتفاقية السلام وانزالها لأرض الواقع هناك، الامر الذي سينعكس ايجابا علي مواطني الولاية داعياً إلى الاسراع بعقد جولة المفاوضات القادمة باديس ابابا خاصة وان الظروف مهيأ لانجاحها بالتوقيع النهائي على السلام في المنطقتين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن معتمد محلية باو عبد الغني دقيس قوله خلال إحتفال معايدة مواطني منطقة جبال طوردة، ان العفو العام الذي أصدره الرئيس فتح الباب أمام عودة حاملي السلاح للإنخراط في ركب السلام والتنمية وألاعمار بالولاية، محييا أبناء المحلية الذين عادوا لحضن الوطن من دولة إثيوبيا وجنوب السودان وانخرطوا في مسيرة البناء والاعمار والتنمية والإستقرار بالمحلية.