مسار يطالب بتوجيه موارد الموازنة للإنتاج وترشيد الصرف

للمساعدة في تعافي الإقتصاد وتحسين أوضاع المواطن المعيشية

الخرطوم (smc)

طالبت لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني بضرورة توجية موارد الموازنة العامة نحو القطاعات الإنتاجية والإقتصادية وترشيد الصرف الحكومي لتحسين الوضع الإقتصادي للبلاد.

وقال المهندس عبدالله مسار رئيس اللجنة لـ(smc ) إن تحسين الأوضاع والخروج من الأزمة الإقتصادية لن تتم إلا عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية، ودعا إلى ضرورة توجيه الميزانية نحو الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والصناعة والمعادن والبني التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

وأكد مسار أنه حال توجيه موارد الموازنة للإنتاج فسوف تصبح لها قيمة وتساعد في تعافي الإقتصاد وتحسين أوضاع المواطن المعيشية.