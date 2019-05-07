مساع لمعالجة إشكاليات المياه والكهرباء بكسلا

بحث والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد لدى لقائه مدير كهرباء كسلا نبيل بابكر ومدير ادارة هيئة مياه الشرب المهندس عثمان محجوب الحسن ، بحث سبل معالجة الاشكاليات التي تواجه المواطنين خاصة في الحصول علي خدمات المياه والكهرباء بالاضافة الي الاسباب الحقيقية التي ادت الى شح المياه في عدد من الاحياء والمناطق خاصة مدينة محلية كسلا .

واستمع الوالي إلى تنوير شامل من مدير المياه حول جهود الادارة لمقابلة الصيف من خلال حفر واضافة آبار جديدة لخطوط شبكات المياه خاصة مشروع مياه الضفة الغربية مشيرا الي ان عدم استقرار الامداد الكهربائي يعتبر العامل الرئيس في خروج عدد من الابار ومحطات المياه من الخدمة الامر الذي انعكس سلبا في الاستقرار المائي علاوة علي السحب الكبير من الحوض الجوفي للقطاع الزراعي والسكني .

من جانبه اصدر الوالي المكلف عددا من الموجهات الي ادارتي الكهرباء والمياه من شانها خلق الاستقرار الدائم في خدمات المياه والكهرباء ومعالجة الاشكاليات التي تواجه توفير الخدمة للمواطنين في مختلف الاحياء والمناطق بالولاية.

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