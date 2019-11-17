الخرطوم (smc)

أكدت الجبهة الثورية أنها لم تتلقي أي إخطار رسمي بتأجيل المفاوضات مع الوفد الحكومي المفاوض، والمقررة إنعقادها بجوبا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، في وقت أعلن فيه توت قلواك مستشار سلفاكير للأمن القومي عن وصوله للخرطوم خلال الإسبوع الحالي.

وقال محمد إبراهيم القيادي بالجبهة الثورية في تصريح لـ(smc) أن لقاءات قيادات الجبهة الثورية بالمبعوث الأمريكي بأديس أبابا خرجت بنتائج إيجابية من شأنها دفع عملية السلام للأمام، مشيراً إلي أن اللقاءات أمّنت علي أن تحقيق السلام يُمثّل المفتاح لإستقرار البلاد.

وفي سياق ذي صلة قال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للأمن القومي أن إستضافة جوبا للمفاوضات وجدت دعماً ومساندة إقليمية ودولية كبيرة، مبيناً أنهُ سيصل الخرطوم خلال الإسبوع الجاري قُبيل إستئناف المفاوضات لمقابلة قيادة الحكومة وإطلاعهم علي آخر الترتيبات لمواصلة المفاوضات.