مشار يصل الخرطوم للمشاركة في محادثات السلام الجنوبية

وصل إلى مطار الخرطوم، يوم الأحد، زعيم المعارضة الجنوبية المسلحة، رياك مشار، للمشاركة في محادثات السلام الجنوبية التي تنطلق بالخرطوم الإثنين برعاية الإيقاد، ومن المقرر وصول الرئيسين؛ الجنوبي سلفاكير ميارديت، واليوغندي يوري موسيفني، وقيادات المعارضة الجنوبية بمختلف فصائلها الأحد.

وكانت الخرطوم قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري، عن مبادرة جديدة يقودها الرئيس عمر البشير، لحل الأزمة السياسية في جنوب السودان، لحث الفرقاء الجنوبيين على تجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد “يحضر الاجتماعات الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ويشرف عليها الرئيس عمر البشير، وتمتد لأسبوعين على مستويات الوفود، كما أن هناك مباحثات مباشرة بين الرئيس سلفاكير ومشار.

وأوضح الدرديري أن المباحثات ستركز على حل القضايا العالقة بين الفرقاء في دولة جنوب السودان، خاصة المتعلقة بمسألتي الحكم والترتيبات الأمنية، وأضاف أنها ستناقش أيضاً الإجراءات المطلوبة لإعادة تأهيل الاقتصاد في جنوب السودان بترتيبات ثنائية بين الخرطوم وجوبا.

وأشار إلى أن جولة المباحثات تمتد لأسبوعين، والحوار سيكون على مستويين؛ الأول بين سلفاكير ومشار بالقصر الرئاسي، والثاني على مستوى وفود التفاوض.

وأضاف “الرئيس سلفاكير باستطاعته طيلة فترة الأسبوعين، أن يغادر إلى جوبا لمباشرة أعماله الطارئة، والسفر إلى عواصم أخرى، حسب جدول أعمال مهامه الرئاسية، ولكن مشار سيظل موجوداً بالخرطوم طيلة فترة التفاوض”.

ومضى وزير الخارجية قائلاً “خلال فترة الأسبوعين، أو انتهاء المباحثات قبل الفترة المحددة، يمكن لمشار أن يغادر إلى أي عاصمة أخرى، شريطة أن لا تكون مجاورة لدولة جنوب السودان”.