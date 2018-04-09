مشروع الجزيرة: توفير إحتياجات الوقود للحصاد والموسم الصيفي

مدني (smc)

كشفت ولاية الجزيرة عن توفير كميات كبيرة من المواد البترولية للموسم الزراعي، في وقت أعلنت فيه إدارة مشروع الجزيرة عن اكتمال التحضيرات لبداية الموسم الجديد.

وأكد المهندس عوض الجيد الزبير محافظ المشروع بالإنابة في تصريح لـ(smc) أن المواد البترولية والوقود انسابت بصورة كافية لعمليات الري للعروة الصيفية التي ستبدأ نهاية أبريل الجاري، مبيناً أن التحضيرات تشمل أكثر من (900) ألف فدان بجميع التفاتيش والأقسام بالمشروع.

ولفت الزبير إلى أنه تم توفير الجازولين لحصاد الموسم االشتوي الذي حقق إنتاجية عالية لمحصول القمح بفضل الترتيبات المبكرة التي تشمل توفير مدخلات الإنتاج والتقاوي والمبيدات لمكافحة الآفات الضارة من البنك الزراعي.