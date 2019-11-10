الخرطوم (smc)

أكد مصدر دبلوماسي مُطلع بوزارة الخارجية عدم وجود ما يستدعي التمديد لبقاء بعثة اليوناميد في ظل هدوء وإستقرار الأوضاع الأمنية بولايات دارفور.

وقال المصدر الدبلوماسي في تصريح لــ(smc) إن إطالة أمد البعثة بولايات دارفور غير مبرر خاصة في ظل إستقرار الأوضاع، داعياً إلي عدم الإلتفات للشائعات في هذا الشأن، مؤكداً علي ضرورة أن تعمل البعثة بتوصيات القرار (2363) التي أقرت الإعمار والتنمية بجانب تسليم الفريق القُطري المهام المنوطة كاملة، واضاف: الآن دارفور وصلت مرحلة الإنعاش والتنمية ولاتحتاج لأي وجود عسكري .

وكانت إن البعثة سلمت رسمياً موقعها الميداني بمنطقة برام للحكومة ، بجانب محكمة نيرتتي الريفية بولاية وسط دارفور عقب الشروع في إعادة تشكيل البعثة وفق تفويض مجلس الأمن في القرار (2429).