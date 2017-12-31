مصر.. إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في واقعة قتل ضابط

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 8 مدنيين إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، والمتهمين باغتيال ضابط كبير، في أبريل/ نيسان 2015 بالقاهرة، وفق مصدر قانوني.

وقال أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، إن محكمة شمال القاهرة العسكرية أحالت 8 متهمين (4 حضوريا، 4 غيابيا)، إلى المفتي للنظر في الحكم بإعدامهم، ليس بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وحددت المحكمة ذاتها جلسة 17 يناير (كانون ثان المقبل) للنطق بالحكم على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 52 متهما من بينهم 16 هاربا.

ومن أبرز المتهمين في القضية ذاتها ولم يحالوا لمفتي البلاد اليوم القرضاوي، و4 من أعضاء مكتب الإرشاد بالإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، ومحمد وهدان، ومحمد سعد عليوة.

وحال صدور الحكم في الجلسة المقبلة، سيكون أوليا قابلا للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم، وفق القانون المصري.