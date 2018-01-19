مصر: السيسي يترشح لفترة رئاسية ثانية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، وأكد على ان اختيار المصريين للرئيس القادم هو الفيصل في المرحلة القادمة مشيرًا إلى أنه يتمنى على الجميع التدقيق الجيد في اختيار مرشح يعبر بحق عن إرادة الشعب المصري العظيم.

وأشار السيسي إلى أنه استعرض اليوم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ليضعه أمام من يختاره الشعب المصري في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

جاء ذلك خلال كلمة السيسي اليوم في مؤتمر حكاية وطن الذي شهده السيسي، وتضمن عرض لأهم الانجازات التي شهدتها المرحلة الماضية.