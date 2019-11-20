أعلن المنتخب المصري ترشحه إلى أولمبياد طوكيو 2020، مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2019 بعد الفوز العريض الذي حققه على ضيفه الجنوب أفريقي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بنتيجة 3-0 على ستاد القاهرة الدولي في حضور 70 ألف متفرج.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني من المباراة عن طريق رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، بعدما قدم المنتخب المصري مستوى متواضع في الشوط الأول في ظل التألق التألق الكبير للاعبي وسط جنوب أفريقيا الذين ضغطوا بقوة لتسجيل هدف يُفسد خطط الفراعنة.

المصدر: مواقع الكترونية