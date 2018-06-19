مصر تودع المونديال إكلينيكيا بالخسارة من روسيا

فاز منتخب روسيا على نظيره المصري بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم.

جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث تقدم المنتخب الروسي بثلاثية عبر أحمد فتحي “بالخطأ في مرماه” ودينيس تشيرشيف وأرتيم زوبا بالدقائق 47 و59 و62، وضيق محمد صلاح الفارق من ركلة جزاء بالدقيقة 73.

رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ليصبح أول المتأهلين لدور الـ16 بينما بقى المصريون بلا رصيد بعد الخسارة الثانية على التوالي، ليودع كأس العالم “إكلينيكيا”، في انتظار تعثر أوروجواي بخسارتين أمام السعودية وروسيا وتحقيق فوز على الأخضر في الجولة الثالثة ثم اللجوء لفارق الأهداف.