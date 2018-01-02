مصر.. مدّ حالة الطوارئ مجدداً لمدة 3 أشهر

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 13 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبحسب قرار السيسي، الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، يبدأ مد حالة الطوارئ من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكلف السيسي القوات المسلحة والشرطة “باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فضلا عن معاقبة بالسجن من يخالف القانون”، وفق القرار ذاته.

واشترط السيسي العمل بهذا المد “بعد موافقة مجلس النواب (البالغ 596 عضوا) بأغلبية الثلثين”.