مصفاة الخرطوم تؤكد العمل بطاقتها القصوى لتوفير المشتقات البترولية

الخرطوم (smc)

نفت إدارة مصفاة الخرطوم وجود أي عطل في أجزاء المصفاة الرئيسية، مؤكدة أن المصفاة تعمل بطاقتها القصوي دون أي توقف.

وقالت مدير المصفاة المهندسة منيرة محمود في تصريح لـ(smc) أن المصفاة تعمل بطاقتها القصوي لتوفير المشتقات من المواد البترولية بالصورة المطلوبة، مشيرةً إلي أن إنتاج المصفاة من البنزين خلال اليوم يقدر بحوالي (3) الف و(30) طن، و(4) الف و(800) طن جازولين، و(700) طن جاز ثقيل، بجانب الف طن فحم بترولي، و(250) طن من وقود الطائرات، مضيفةً أن زيادة الإنتاج مربوطة بزيادة كميات الخام.

وأكدت منيرة تغطية المصفاة لـ(90%) من إحتياج البلاد للبنزين و(60%) من الجازولين، مشيرةً إلي أن النسب المتبقية يتم تغطيتها بالإستيراد.