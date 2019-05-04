مطالبات بإطلاق سراح (400) من معتقلي الحركات المسلحة

طالب المجلس الاعلي لحركات سلام السودان بإطلاق سرح جميع معتقلي الحركات المسلحة بسجن الهدي البالغ عددهم حوالي 400 سجين مشيرا الى انهم لم يرتكبوا جرائم جنائيةوكانت مطالبهم تتمثل فقط في تحقيق الحرية والسلام من خلال المنابر التي اعتبرها النظام البائد غير مشروعة .

وقال الفريق ابراهيم سليمان رئيس المجلس إن المجلس يحي جهود الثوار الذين اسقطوا نظاما جبارا عن طريق المسيرات السلمية ولم نتمكن نحن طيلة فترة الحرب من اسقاطه وهو جهد مقدر من الشباب والثوار .

وقال إن من ضمن الاهداف الذي يعمل المجلس لتحقيقها السلام التنمية و ذلك بعد تكوين حكومة تعمل على تحقيق ذلك، مشيرا الي ان الاسهام في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية يعتبر عاملا مهما للمجلس خاصة وان مناطق درافور والنيل الازرق التي توجد بها نزاعات فيها اراض خصبة واذا تم استغلالها بصورة جيدة ستسهم في تحقيق الامن الاقتصادي ،مؤكدا وجود رؤية متكاملة لانعاش الاقتصاد .

وطالب ابراهيم بضرورة تقبل الآخر وحب الوطن من اجل النماء والرخاء ، وقال إننا نمتلك ملفات للفساد والمفسدين ظللنا نحصرها منذ فترة وهي الآن جاهزة سنقوم بالتعاون مع الجهات المعنية لمحاكمة المسئولين عنها وسنظل نتابع حتي تتم محاكمتهم .

من جانبه قال الاستاذ آدم شوقار القيادي إن المجلس يمثل الكتلة الثالثة بعد تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير ، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بالجلوس معهم والاستماع اليهم من اجل تحقيق السلام والامن والاستقرار في ربوع البلاد .

فيما قال اللواء محمد حسبو عباس إن المجلس لن يسمح لاي جهة بتبني حراك الشباب في القيادة العامة خاصة وان التظاهرات بدأت مطلبية ، مشيرا الي ان المجلس يضم حاليا 19 حركة موقعة علي اتفاقية السلام مرحبا بكل من يرغب في الانضمام اليه مشيرا الى انه يهدف الي تحقيق السلام والاستقرار في السودان.