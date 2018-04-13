مطالبات بتعليق عضوية جنوب السودان في منظومة “الإيقاد”

وكالات

طالب مركز دراسات السلام والعدالة، كتلة دول شرق أفريقيا (إيقاد) بتعليق عضوية جمهورية جنوب السودان من المنظومة حال فشل الأطراف المتنازعة من التوصل إلى اتفاق سلام في جولة محادثات السلام المقبل.

ودعا المدير التنفيذي للمنظمة، تيتو أنتوني، في بيان، دول شرق أفريقيا (إيقاد) والتي تضم في عضويتها ست دول بتعليق عضوية جنوب السودان باعتبارها دولة ضد أهداف المنظومة والمباديء الأساسية للمنظمة الأفريقية، نتيجة لاستمرار النزاع وعدم التوصل الى اتفاق سلام.

وتابع الناشط الحقوقي أن المنظومة أهدافها هي تعزيز السلام والأمن والاستقرار بين الشركاء، مبيناً أن عدم الإستقرار في جنوب السودان يؤكد أنها دولة لا تحترم هذا الأهداف، مضيفاً أن جنوب السودان عليها التوقيع على اتفاق سلام إذا أرادت أن تحافظ على عضويتها في المنظومة.

يذكر أن المطالبة بتعليق عضوية الدولة داخل المنظومة يأتي بحسب المادة (146) الفقرة الأولى والتي بموجبها يتم تعليق أنشطة الدولة إذا فشلت في مراعاة وتنفيذ المبادئ الأساسية، بما في ذلك الإلتزام المالي خلال فترة ثمانية أشهر