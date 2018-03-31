مطالبات للوساطة بتحديد سقف زمني لإستئناف مفاوصات دارفور

الخرطوم (smc)

طالب حزب التحرير والعدالة الوساطة على ضرورة تحديد سقف زمني لإستئناف عملية التفاوض المتعلقة بدارفور خاصة وأن الأجواء مهيأة لذلك، في وقت أكدت فيه أن نجاح السلام مسؤولية الجميع.

وقال تاج الدين بشير نيام الناطق الرسمي باسم الحزب لـ(smc) إن العمل العسكري أصبح وسيلة غير مجدية وأنه لا سبيل امام حملة السلاح إلا الإنضمام لطاولة الحوار السلمي داعياً الوساطة لتحديد موعد لجمع كافة الأطراف من الحكومة والحركات في جولة مفاوضات قريبة.

وأضاف نيام أن هناك مؤشرات تدل على جنوح الحركات الحاملة للسلاح للسلام، مشيراً إلى أن نجاح عمليات جمع السلاح التي انتظمت دارفور والعودة التلقائية للنازحين واللاجئين جعلت المنطقة تعيش أجواء سلم اجتماعي غير مسبوق.