الخرطوم (smc)

كشفت معتمدية اللاجئين عن زيارة نائب المفوض السامي للاجئين بجنيف للسودان في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري تمهيداً لزيارة المفوض السامي للاجئين للبلاد خلال الفترة المقبلة .

وقال محمد أبوبكر محمد عواض معتمد اللاجئين المكلف في تصريح لــ(smc) إن الزيارة ستناقش أوضاع اللاجئين بالسودان بجانب سياسة السودان تجاه اللاجئين والهجرة والنزوح وحلول مشكلات اللاجئين، مشيراً إلي أن عدد اللاجئين بالسودان يتجاوز مليوني شخص تم تسجيل مليون وثلاثمائة منهم تمهيداً لتقديم الدعم اللازم لهم، مبيناً أن هنالك تحديات تواجه دعم اللاجئين تتمثل في شح المساعدات الفنية والمالية وعدد من المشكلات الأخري.

ولفت عواض إلي أن السودان ينتهج سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين بجانب تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية إليهم، مضيفاً أن العودة الطوعية للاجئين هي الحل الأمثل لمعالجة قضاياهم.