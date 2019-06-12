معتمد الخرطوم: نسير بخطي ثابتة لإسترداد الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين

قطع بتجاوز كافة التحديات الماثلة

الخرطوم (smc)

قطع معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن/ صبري بشري حسن الشاذلي بتجاوز كافة التحديات الماثلة والتي تمر بها الخرطوم والسير بخطي ثابتة حتي يتم استرداد الأمن والأمان والطمأنينة لكافة المواطنين عبر تضافر الجهود الرسمية والشعبية والتعاون المحكم بين جميع مكونات المجتمع.

وأكد المعتمد عقب تسلمه مهامه معتمداً مكلفاً لمحلية الخرطوم بأن المرحلة المقبلة بعد تجاوز التحديات ستشهد المزيد من التنمية وتجويد الخدمات والانجازات التي ستصب لصالح مواطني الخرطوم من واقع إن محلية الخرطوم تمثل الثقل الكبير للدولة السودانية بإعتبارها عاصمة ومركز للبلاد مما يتطلب جهداً مركزاً سيتم ترجمته عملاً علي مدار الـ (24) ساعة من قبل قيادة المحلية خلال المرحلة القادمة.

وأشار خلال اجتماعه مع مجلس حكومة المحلية بأنه لمس حضوراً كاملاً لكل العاملين يؤكد الروح الجادة من قبلهم لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم بصدر رحب في جميع محاور العمل، مثمناً التخطيط والتنفيذ المحكم المتبع في إدارة شئون المحلية في إطار الأمن والصحة والتعليم والتنمية وإدارة المال العام، لافتاً بأن الأيام القادمة سيتم تدشين زيارات تفقدية لكافة أرجاء المحلية للوقوف علي الإشكالات وسبل حلها ميدانياً.