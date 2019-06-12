معتمد الخرطوم يتعهد بتأهيل ساحة الإعتصام

كشف عن تضرر البنيات التحتية للطرق وأنظمة الإنارة والحدائق العامة

الخرطوم (smc)

كشفت السلطات بالخرطوم عن تضرر البنيات التحتية للطرق وأنظمة الإنارة والحدائق العامة وشبكات مصارف الأمطار وأسوار المرافق الإستراتيجية في ساحة ومحيط الاعتصام قبالة القيادة العامة جراء الأحداث الأخيرة.

فيما تعهد معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي خلال وقوفه علي أثار الأحداث بساحة الاعتصام عن التزام المحلية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بإعادة تأهيل البنيات التحتية والمرافق الخدمية في الموقع باعتبارهم أبناء اليوم ويقع عليهم عبء التنمية، لافتاً بأن ساحة الاعتصام أصبحت احدي المعالم البارزة ورمزاً في السودان الحديث، حيث شهدت بطولات واندفاعات للشباب ومآسي ستسجل في سفر التأريخ، لذا ستعمل المحلية مع جميع الجهات علي تأهيلها وتعميرها وإرجاعها لسيرتها الأولي.

وقطع بأن أعمال الترميم للبنيات التحتية ستطال ايضاً كل أرجاء الخرطوم، مناشداً الشباب ومواطني الخرطوم بالمشاركة في إعادة أعمار آثار الأحدث الأخيرة كل علي قدر استطاعته من منطلق إن الوطن للجميع.