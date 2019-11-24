الخرطوم (smc)

كشفت المفوضية القومية للحدود عن إستئناف إجتماعات لجنة ترسيم الحدود (GDC) بين السودان وجنوب السودان بمقر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

وقال مصدر مُطلِع بلجنة ترسيم الحدود في تصريح لـ(smc) إن الإجتماعات ستستمر لمدة إسبوع، مشيراً إلي أن اللجنة الأمنية المشتركة بدأت مشاوراتها حول المناطق الخمس المتنازع حولها والمُتمثّلة في “كاكا، ودبة الفخار، والمقينيص، وحفرة النحاس، وكافيا كنجي”، تمهيداً لرفع تقريرها للمفوضية القومية للحدود، مضيفاً أن الجانبين توصّلا إلي تفاهمات حول هذه المناطق.

وأوضح المصدر أن السودان لن يفرط في أراضيه، مشيراً إلي أن السودان لديه كل الوثائق التي تثبت تبعية هذه المناطق، وزاد: “قريباً سنجتمع مع الجانب الأثيوبي بشأن الحدود المشتركة.