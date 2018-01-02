مقتل أكثر من 20 شخصًا في هجومين متفرقين بنيجيريا

قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح، الثلاثاء، جراء هجومين متفرقين وقعا بولاية “بوني” شمالي نيجيريا.

وقال والي بوني “صامويل أورتوم” في تصريحات صحيفة، إن مسلحين مجهولين نفذوا هجومين بمنطقتي “غوما” و”لوغو” بالولاية، ما أسفرا عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وجرح 30 آخرون.

ويتوقع أن يكون سبب الهجومين، خلافات بين رعاة مواشي ومزارعين.

وقال متحدث شرطة “بوني” في حديث للأناضول “تحرياتنا في منطقتي الهجومين لا تزال مستمرة. من المبكر الحديث الآن عن عدد القتلى والجرحى”.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا تشهد بشكل مكثف اشتباكات بين رعاة المواشي والمزارعين.

وقتل حوالي 50 شخصًا في هجمات لمزارعين ضد رعاة المواشي أغلبهم من الأطفال والنساء في نوفمبر/ تشرين أول المنصرم بولاية أدماوا الواقعة شمال شرقي البلاد.

الأناضول