مقتل العشرات من منسوبي الحركات المتمردة في إشتباكات بانتيو

الخرطوم (smc)

كشفت قيادات منشقة عن الحركة الشعبية عن مقتل العشرات من منسوبي الحركات المتمردة السودانية خلال مشاركتها في الاشتباكات التي وقعت مؤخراً بين القوات الحكومية والمعارضة بدولة جنوب السودان.

وقال العميد محمد يونس المنشق من الحركة الشعبية قطاع الشمال في تصريح لـ(smc) إن حكومة جوبا مستمرة في خرق الاتفاقيات التي تدعو إلى إيقاف عمليات الدعم والمساعدات للحركات المتمردة، مبيناً أن مشاركة المتمردين في الإشتباكات الأخيرة يؤكد إيواء جوبا للحركات داخل أراضيها، مشيراً إلى إقامة حكومة جنوب السودان معسكرات لتدريب الحركات بمناطق أويل وبحرالغزال.

واتهم يونس الحركات بالمشاركة في حرب بالوكالة بجنوب السودان وزاد: (جوبا تريد تعزيز قواتها التي فقدتها في المعارك الأخيرة بأعالي النيل والاستوائية عبر الاستعانة بالحركات المتمردة).