مقتل صحفي يمني برصاص الحوثيين في تعز

قتل صحفي يمني السبت خلال تغطيته المواجهات الدائرة بين قوات الجيش المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال الناشط الحقوقي في محافظة تعز ماهر العبسي للأناضول، إن “الصحفي (الحر) أسامة سلام المقطري، قتل خلال تغطيته المواجهات بين الجيش والحوثيين، في الجبهة الشرقية للمدينة”.

وأضاف أن” المقطري قتل على الفور بعد تعرضه لطلق ناري من أسلحة رشاشة أطلقها الحوثيون، وأصابت رأسه بشكل مباشر”.

وتابع أن “جثة المقطري تتواجد حاليا في مستشفى الروضة (خاص)”، في مدينة تعز.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به الناشط الحقوقي اليمني.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من مقتل المصور الصحفي محمد القدسي، وإصابة الصحفي بشير عقلان بنيران الحوثيين، في منطقة الخيامي بالمحافظة ذاتها”.

الأناضول